İLGİNÇ OLAYDAKİ SÜRÜCÜ KONUŞTU: TÜRKİYE'NİN KOMEDİSİ OLDU

Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada (2)

Giresun'da bir kişi, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarptıktan sonra, çarpmış süsü vererek kendini aracın üzerine attı. Güvenlik kamerasına da yansıyan ilginç olayın içerisinde yer alan otomobil sürücüsü Levent Erener (47), yaşananları anlattı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Erener, 'Ben onun geçeceğini anladım, korna çalıp geçmesini işaret ettim. Fakat daha sonra aklına ne geldiyse böyle bir şeyle karşılaştık. Türkiye'nin komedisi oldu. Ben ilk başta kaportaya yaslanınca rahatsızlandı zannettim. Sara hastalığı veya kalp krizi olduğunu düşündüm. Arabamdan aşağıya inip yanına gittiğimde alkol kokusunu aldım. Alkollü olduğunu öğrendim. Kafasını yere düşerken sert vurdu. İnşallah bir şey olmamıştır. Ben olaydan sonra polis memurları gidebilirsin dediği için evime gittim. Benden sonra da sağlık çalışanlarıyla bir tartışması olmuşö dedi.