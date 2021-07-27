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İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi - Son Dakika

İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi

27.07.2021 16:19

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Dağcı Sevgül Eraslan, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede gelinlik giyip sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasıyla beraber çok sayıda dağcının uğrak noktası oldu.

GELİNLİĞİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Ağrı Dağı'na tırmanmak amacıyla 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

"ŞİDDETİ KINAMAK İSTEDİM"

"Kadınlar yaşarsa hayat yaşar, çocuklar umutluysa gelecek umutludur" diyerek kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınamak amacıyla gelinlik giydiğini söyleyen Dağcı Sevgül Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim. Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız.

Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir. Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bu günlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır" dedi.

İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi - Son Dakika


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