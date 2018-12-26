Son Dakika Haberleri: İlginç Video Şaşırttı

İlginç Video Şaşırttı

1 saat önce

Ordu'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan bir kişi takipçilerini önce korkuttu, sonra şaşırttı.

İlginç Video Şaşırttı, System.String[]
Ordu'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan bir kişi takipçilerini önce korkuttu, sonra şaşırttı.

Ordu'da otomobilinin içinden canlı yayın yapan Anıl Aktaş isimli bir vatandaş, takipçilerini önce korkuttu, sonra da şaşırttı. Anıl Aktaş, Facebook hesabından aracının direksiyonunda olmadan seyir halinde olduğunu canlı yayında takipçilerine izletti. Takipçileri tarafından ikaz edilen Anıl Aktaş, takipçilerinden canlı yayının sonunu beklemelerini istedi. Aktaş daha sonra canlı yayının sonunda aracının çekicinin üstünde gittiği göstererek herkesi şaşırttı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey, Tek Başına Samandıra'da Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:36:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlginç Video Şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]