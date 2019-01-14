Son Dakika Haberleri: Ilgınlı Kadınlardan Yemen'e Destek

Ilgınlı Kadınlardan Yemen'e Destek

1 saat önce

Konya İHH Ilgın Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu toplantı düzenlendi.

Ilgınlı Kadınlardan Yemen'e Destek, System.String[]
Konya İHH Ilgın Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu toplantı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantı öncesinde, geliri Yemen'e gönderilmek üzere mantı ve dikiş atölyelerinde yapılan ürünler satışa sunuldu.

Toplantıya İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları İç Anadolu Koordinatörü Meral Kaya, Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ, İHH Ilgın Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Meryem Yıldırım ve vakıf üyeleri katıldı.

Toplantının ardından Kaya, "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu sunum gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:45 Kaynak: AA

İHH, Yemen, Güncel
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