Ilgınlı Kadınlardan Yemen'e Destek
1 saat önce
Konya İHH Ilgın Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu toplantı düzenlendi.
Konya İHH Ilgın
Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu toplantı düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen toplantı öncesinde, geliri Yemen
'e gönderilmek üzere mantı ve dikiş atölyelerinde yapılan ürünler satışa sunuldu.
Toplantıya İHH İnsani Yardım Vakfı
Kadın Kolları İç Anadolu
Koordinatörü Meral Kaya
, Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ
, İHH Ilgın Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Meryem
Yıldırım ve vakıf üyeleri katıldı.
Toplantının ardından Kaya, "İslam Coğrafyaları ve Sorumluluklarımız" konulu sunum gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:45 Kaynak: AA
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