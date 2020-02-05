İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Dostluk' nişanı - Son Dakika

İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesi yönünde karar aldı.

İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesi yönünde karar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesini öngören karar yayımlandı.

Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hizmetler dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu 'Dostluk' nişanı ile ödüllendirilsin." ifadeleri yer aldı.

Çavuşoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek.

"Dostluk" nişanının bu görüşmede Çavuşoğlu'na takdim edilmesi öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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