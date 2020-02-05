İlham Aliyev'in açıklamaları

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'na, "Dostluk Nişanı" takdim etti.