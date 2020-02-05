İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Dostluk' nişanı (2) - Son Dakika

İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı (2)

6 saat önce

İlham Aliyev'in açıklamaları Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak...

İlham Aliyev'in açıklamaları

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'na, "Dostluk Nişanı" takdim etti.

İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Dostluk nişanı (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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