İlham Aliyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'yi kabul etti - Son Dakika

İlham Aliyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'yi kabul etti

28.10.2020 21:15
İlham Aliyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'yi kabul etti, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek üzere Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek üzere Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev görüşmede, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun "vatan savaşı" olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın namertçe saldırılar gerçekleştirerek sivilleri hedef aldığını vurgulayan Aliyev, bugün Berde'ye yapılan füze saldırısında 21 sivilin yaşamının yitirdiğini, 70'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Aliyev, "Savaş alanında karşımızda duramayan Ermenistan, böyle ahlaksız adımlarla bizi durdurmak istiyor. Ama başarılı olmayacak." dedi.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki camileri harabeye dönüştürdüğünü, bu camilerde domuz beslediğini aktaran Aliyev, "Tüm dünya, tüm İslam alemi bizim hangi vahşilerle mücadele ettiğimizi görüyor. Bizi hiçbir şey durduramaz. Ermenistan kendi isteğiyle diğer topraklarımızdan çıkmazsa onları oradan da kovacağız." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının tam kontrol altına alındığını, bu nedenle Azerbaycan ve İran halklarını kutladığını belirterek, kısa zamanda orada sınır koruma altyapısının kurulacağını bildirdi.

"İşgal altındaki toprakların bir kısmının kurtarılması dolayısıyla sizi kutluyorum"

Arakçi, Ermenistan'ın Berde'ye gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybeden siviller nedeniyle taziye dileklerini iletti.

İran'ın, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine karşı olduğunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Arakçi, "Azerbaycan ordusunun son günlerde elde ettiği başarılar ve işgal altındaki toprakların bir kısmının kurtarılması dolayısıyla sizi kutluyorum. Bu yolda canını feda eden tüm şehitlerin önünde eğiliyorum." diye konuştu.

Arakçi, Aliyev'e İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin selamlarını da iletti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, bu önerinin Arakçi aracılığıyla Bakü ve Erivan'a iletileceğini duyurmuştu.

Zarif, Arakçi'nin Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Rusya ve Türkiye'yi de ziyaret edeceğini belirtmişti.

İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlham Aliyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'yi kabul etti - Son Dakika

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