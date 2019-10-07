Son Dakika Haberleri: İlham Aliyev Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
Son Dakika Güncel İlham Aliyev Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

İlham Aliyev Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

1 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

İlham Aliyev Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne hazırlık konuları müzakere edildi.

Aliyev, zirvenin üst düzey gerçekleşeceğinden ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinde yeni aşamalar elde edileceğinden emin olduğunu belirtti.

İş birliği coğrafyasının son yıllarda genişlediğini ve diğer kardeş ülkelerin de Türk Konseyi'ne katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden Aliyev, "Biz 10 yıl önce kadim Azerbaycan kenti Nahçıvan'da Türk Konseyi'nin kurulması yönünde karar aldık. Bu önemli karara neden olan tüm detayları hatırlıyorum. Biliyorsunuz ki, Azerbaycan kardeş devletlerin başkanlarını ilk kez kabul etmiyor. Bu yüzden toplantının hem organizasyon hem de içerik açısından yüksek seviyede olacağına eminim. Bu önemli etkinlik öncesinde son hazırlıkları müzakere etmeliyiz ki toplantı başarılı olsun ve ülkelerimiz birbirine daha da yakınlaşsın." dedi.

Amreyev de Türk Konseyi'nin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Bu 10 yıl bir çeşit gelişme dönemiydi. Siyasi iradeniz ve Türk birliğini kurmak için verdiğiniz önemli kararlar sayesinde bu dönemi tamamladık. Kuruluş ve kurumsallaşma süreci bitti. Şimdi yeni bir aşamaya, büyük entegrasyon aşamasına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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