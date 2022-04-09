İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı - Son Dakika
Üye Girişi

İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı

09.04.2022 20:14
İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül kazanan Nurten Akkuş, deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül kazanan Nurten Akkuş, deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Eğitim alanındaki projeleriyle Sabancı Vakfı tarafından 2015 yılında " Türkiye'nin Fark Yaratanlar"ı arasında yer alan Nurten Akkuş (36), 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilerek, Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen oldu.

2019 yılında AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasında "Küresel öğretmen" ödülüne layık görülen ve dünyanın ilham veren öğretmeni ödülünü alan, 2021 yılında İngiltere tarafından verilen Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Akkuş'un, "Türkiye'nin geleceğe iz bırakan 30 kadını", "Türkiye'nin eğitimde fark yaratan 9 kadını", "Dünyanın en ilham verici 3 öğretmeni", "Yılın kadını", "Yılın öğretmeni" gibi ödülleri de bulunuyor.

Nurten Akkuş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Turgut Özal ve İlkadım Kız Öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akkuş, "Ben sadece bugünlere değil, geleceğe de iz bırakmak istiyorum. Gelecekteki öğretmen adaylarına, çocuklarımıza, kadınlarımıza da ilham olmak istiyorum. Bir tarafım öğretmen, bir tarafım kadın, bir tarafım da genç benim. Bir kadın olarak ülkemdeki kadınlara ilhan verebilmek benim için çok değerli. Öğretmen olarak insanların hayatına dokunmak ve eğitim sürecine katkıda bulunmak çok anlamlı." dedi.

Akkuş, yaptığı projelerle hiç tanımadığı çocukların yüzlerinin gülmesini sağladığını dile getirerek, "Bu kapsamda çocuklarımızın hem değişim ve hem de gelişimi sürecinde beraber adım atarak ilerleme şansı bulduk. Çünkü merkezimize aldığımız her çocuk, bir gün bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Bunu hiçbir şekilde yok edemeyiz, yok sayamayız. Bu anlamda ailelerle ve toplumla çok güzel birliktelik gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Akkuş'un özellikle öğretmen adayı öğrencilere rol model olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Akkuş ve Kasapoğlu, öğrencilerle iftar yaptı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı

Nurten Akkuş, Üniversite, Öğretmen, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıkladı! Ermenistan normalleşme teklifini kabul etti
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 20:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement