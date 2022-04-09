İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı - Son Dakika

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül kazanan Nurten Akkuş, deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Eğitim alanındaki projeleriyle Sabancı Vakfı tarafından 2015 yılında " Türkiye'nin Fark Yaratanlar"ı arasında yer alan Nurten Akkuş (36), 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilerek, Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen oldu.

2019 yılında AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasında "Küresel öğretmen" ödülüne layık görülen ve dünyanın ilham veren öğretmeni ödülünü alan, 2021 yılında İngiltere tarafından verilen Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Akkuş'un, "Türkiye'nin geleceğe iz bırakan 30 kadını", "Türkiye'nin eğitimde fark yaratan 9 kadını", "Dünyanın en ilham verici 3 öğretmeni", "Yılın kadını", "Yılın öğretmeni" gibi ödülleri de bulunuyor.

Nurten Akkuş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Turgut Özal ve İlkadım Kız Öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akkuş, "Ben sadece bugünlere değil, geleceğe de iz bırakmak istiyorum. Gelecekteki öğretmen adaylarına, çocuklarımıza, kadınlarımıza da ilham olmak istiyorum. Bir tarafım öğretmen, bir tarafım kadın, bir tarafım da genç benim. Bir kadın olarak ülkemdeki kadınlara ilhan verebilmek benim için çok değerli. Öğretmen olarak insanların hayatına dokunmak ve eğitim sürecine katkıda bulunmak çok anlamlı." dedi.

Akkuş, yaptığı projelerle hiç tanımadığı çocukların yüzlerinin gülmesini sağladığını dile getirerek, "Bu kapsamda çocuklarımızın hem değişim ve hem de gelişimi sürecinde beraber adım atarak ilerleme şansı bulduk. Çünkü merkezimize aldığımız her çocuk, bir gün bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Bunu hiçbir şekilde yok edemeyiz, yok sayamayız. Bu anlamda ailelerle ve toplumla çok güzel birliktelik gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Akkuş'un özellikle öğretmen adayı öğrencilere rol model olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Akkuş ve Kasapoğlu, öğrencilerle iftar yaptı.