İlham Veren Sohbetler" Programı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 2023 Eğitim Vizyonu Edirne projeleri kapsamında hazırlanan "İlham Veren Sohbetler" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 2023 Eğitim Vizyonu Edirne projeleri kapsamında hazırlanan "İlham Veren Sohbetler" programında öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerin örnek ve lider kişilerle buluşturulması amacıyla Edirne İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Vali Canalp, öğrencilere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.





Öğrencilere yerel yönetim işleyişi ve birimleri hakkında bilgiler veren Canalp, yerel meclislerin demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu söyledi.





İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi arasındaki farklıları anlatan Canalp, Belediyeler, kentsel sınırlar içerisinde kentsel yoğunluğun olduğu alandaki hizmetleri götürüyor. İl Özel İdareleri de hem kentsel yoğunluğun olduğu alanlarda hem de bunun dışında köylerde kalan diğer kırsal alanlardaki hizmetleri de yerine getiren bir yapı. Böyle bir iş bölümü var. Hem alan itibariyle hem de yürütülen görev ve hizmetler itibariyle de belli bir iş bölümü var." ifadelerini kullandı.



Vali Canalp, okulları ziyaret etti



Edirne Valisi Ekrem Canalp kente bulunan bazı okulları ziyaret etti.



İlk olarak İnönü İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Canalp, öğrencilerle sohbet etti. Okul aile birliği üyeleri ve öğretmenlerle de bir araya geldi.



Okulda incelemelerde de bulunan Vali Canalp, daha sonra bu yıl 162. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Edirne Lisesi ve Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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