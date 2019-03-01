"İlhami Kaya ve Dörtler Korosu Türk Halk Müziği" Dinletisi

Merkez Kampüs Konferans salonunda düzenlenen Müzik dinletisine Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un yanı sıra üniversitemiz personeli, öğrencileri ve davetliler katıldı.

Türk Halk Müziği'nden seçkin eserler seslendiren koroya, katılımcılar da eşlik etti. Personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dinletisi yaklaşık 2 saat sürdü.

Müzik dinletisi sonunda konuşma yapan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim üyesi İlhami Kaya, ''Öğrencilerimizin bu bölgeye has bir ses tınısı var, konserde bazı öğrencilerimiz dördüncü sınıf öğrencisidir mezun olup gidecekler yarın öbür gün karşımıza meslektaşlarımız olarak çıkacaklar böyle bir deneyim paylaşmalarını istedim ve katılımlarından dolayı ilk önce onlara teşekkür ediyorum'' dedi.

İlhami Kaya ve Dörtler Korosu'nu ve emeği geçenlere teşekkür Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, koroya ve Doç. Dr. Üyesi Rohat Cebe'ye ay yıldızlı rozet takdim etti.