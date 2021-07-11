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İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor - Son Dakika

İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor

11.07.2021 12:42

İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor Küçük yaşlarda resim yeteneğini keşfeden ve ilerleyen yıllarda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliğinden mezun olan 34 yaşındaki ressam Ali İrgin, ağları tuvale yansıtıyor HATAY - Hatay'da yaşayan...

İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor

Küçük yaşlarda resim yeteneğini keşfeden ve ilerleyen yıllarda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliğinden mezun olan 34 yaşındaki ressam Ali İrgin, ağları tuvale yansıtıyor

HATAY - Hatay'da yaşayan Ressam Ali İrgin, voleybol filesinden aldığı ilhamla eserlerinde ağlara yer vererek yağlı boya ile resimlerinde kendine özgü çalışmalar yapıyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden önemli koleksiyoner ve sanatseverler tarafından eserleri alınan ve ilgiyle takip edilerek eserlerinin satışıyla sanatını sürdüren Ressam Ali İrgin, yıllar önce bir yarışmaya hazırlanırken bir insanlık dramına şahit oldu ve bu durumu resimlerime yansıtmak istedi. Tesadüfen karşısına çıkan bir voleybol filesinden de ilham alarak eserlerini bu şekilde yapmaya başladı. Kendi tarzında ağları çalıştığını belirten İrgin, ağları ilk defa hem kavram olarak hem plastik dil olarak kullananın kendisi olduğunu söyledi. 2015 yılında Macaristan'da bir kamyonun üzerinden mültecilere ekmek fırlatılırken oradaki ekmekleri yakalamak, tutmak için kötü bir görüntü ortaya çıktığını anlatan İrgin, "İnsanlar birbirini ezer duruma gelmişti. Ben bir yarışmaya hazırlanıyordum. Bu durumu yarışmadaki eserime yansıtmak istedim. O dönem toplumsal sorunları işliyordum. Resim yarışmasına bunu hazırlarken tablo üzerinde ekmeği ve elleri çalıştıktan sonra tabloda bir şeyin eksik olduğunu fark ettim, daha farklı bir şeyler. Olmayan ya da o zorluğu, mücadeleyi ve esareti anlatabilecek bir şey lazımdı bana. O arada arayış içerisindeyken dışarı çıktım. Atölyenin dışarısında otururken yırtık bir voleybol filesiyle karşılaştım. O anda bir şeyler oldu. Voleybol filesini yırttım ve atölyeye gittim. Daha sonra anatomik inceleme sonucunda böyle bir tarz ortaya çıkmış oldu. İlk başlarda somut ve soyutu bir arada biraz daha realist ve sürrealist etkilerini bir arada kullanıyordum" ifadelerini kullandı.

İlk serilerde kaos, kadına şiddet, filozof, doğaya ve hayvana verilen zararları anlattığını vurgulayan İrgin, "Daha sonrasında daha soyut etkilerin görüldüğü seriler çalıştım. Hayvanlara yönelik neslinin tükenmesi sonucunda fosil serisinde nesli tükenen hayvanları anlattım. Sonraki dönemlerde biraz daha soyutlamaya başladım. Daha soyut kavramları kullanarak. Pandemi sürecinde yan tarafta pandemiyi anlatırken nasıl bu olayı gördüğümü resme aktardım. Sonucunda böyle bir çalışma ortaya çıktı. Sanatseverler tarafından 'Sana Rağmen Bahar Gelecek, Ritmik Yanışıma, Pandemi, Nirvana' serileri çok tutuldu" diye konuştu.

İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor
İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor
İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor
İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor

Eğitim Fakültesi, voleybol, Ressam, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İlhamını voleybol filesinden aldı, resimlerini ağlarla süslüyor - Son Dakika


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