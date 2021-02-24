İlhan Doğan: Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim

iş insanı İlhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Almanya merkezli dünya kosmetik devi LR Health ve Beauty'in CEO'luğunu yapan ve bir dönem 'Süper Türk', 'Müthiş Türk' olarak anılan Doğan, yaşadığı kasabada kendisine yönelik ırkçı saldırıyı ilk kez anlattı. Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya Paris'te düzenlenen ırkçı saldırının daha ağırını Almanya'da yaşadığını söyleyen İlhan Doğan "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra Maliye 2.5 milyon euro para cezası keserken 6 hafta hapse girdim, Nazi'lerin de hedefi haline geldim. Üstelik LR Health ve Beauty'i ele geçiren 5'li çetenin de hakaretlerine maruz kaldım" dedi.