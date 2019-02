İlhan İrem Albümleri Plak Formatında Müzik Marketlerde

"Dünden Yarına" ve "Bezginin Gizli Mektuplarıyla" başlayan bu macera, İlhan İrem'in iki muhteşem albümüyle devam ediyor. "Koridor" albümüyle beraber The Best of İlhan İrem serisinin ilk albümü "Sevgililer Günü" plak formatında müzikseverlerin karşısında!

Yediden yetmişe İlhan İrem hayranlarını mutlu edecek ve daha önce İlhan İrem müziğinin ve sesinin büyüsüyle tanışmamış müzikseverlere yepyeni pencereler açacak bu albümler Universal Müzik Türkiye etiketiyle plak formatında sizlerle!

"KORİDOR" 1994

İlhan İrem tarafından yazılması ve kayıtları sekiz yıl süren, sanatçının kült albümlerinden biridir. İlhan İrem'in bütün anlatımlarının manifestosu niteliğindedir. Yeni bir müzikal milattan çok, bir odak özelliği taşır. Sanatçının 1994 yılına kadar olan üretimleri "Koridor"a ulaşırken, daha sonraki anlatımlar koridorlardan ışığa ve sevgiye doğru çıkışları içerir. Koridor'un devamı bir başka kült çalışma olan "Seni Seviyorum" albümüdür. İlhan İrem daha sonra kendi deyimiyle, yer çekimini tamamen terkederek cennetine ulaşmıştır.

"Her geçen gün biraz daha kalınlaşan insanların arasında, doğru hayattan, doğru sevgiden, ışıklı gelecek inancından bir milim bile sapmadan yaşamaya direnmenin, hayatlarımıza getireceği, uzun, yoğun ama geçici bir karanlığı var." (Hey Dergisi – 19 Mayıs 1994)

"Göz; insandan hayata, insandan insana ilk koridor." Albümün kapağındaki göz resmi hakkında sorulan bir soruya sanatçının yanıtı (1994)

SEVGİLİLER GÜNÜ (THE BEST OF İLHAN İREM/ 1) 1995

The Best of İlhan İrem serisinin ilk albümü "Sevgililer Günü" hakkında 1995 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhur Canbazoğlu tarafından kaleme alınmış yazıda şu cümleler yer alıyor; "1973'ten bu yana doğru bildiği yolda bıkmadan yürüyen sanatçının yaptıklarını anımsamak ya da keşfetmek için güzel bir olanak Sevgililer Günü/The Of İlhan lrem/1. İrem'in eski yapıtlarını yeniden piyasaya çıkarma çabasına diğer sanatçılara örnek olmasını diliyoruz. Çok genç nüfusa sahip ülkemizde geçmişte neler yapıldığını bilmek, geçmişle bugün arasında köprü kurmak o kadar zor ki."