Ilhan Omar'ı Ölümle Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı

NEW ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi olan Ilhan Omar'ı öldürmekle tehdit eden zanlı, New York 'ta gözaltına alındı.New York Batı Bölgesi Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, New York'un Addison kasabasında yaşayan Patrick Carlineo, "Omar'ı ölümle tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Konuyla ilgili suç duyurusunda, 21 Mart 'ta, Carlineo'nun, Omar'ın Washington 'daki ofisini arayarak oradaki çalışanlara, " Müslüman Kardeşler (İhvan) için mi çalışıyorsunuz? Neden onun (Omar) için çalışıyorsunuz, o bir terörist. Ona bir kurşun atacağım." dediği belirtildi.Omar'ın çalışanlarının durumu Kongre ofisine bildirmesi üzerine Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturma başlattığı ve Carlineo'ya ulaşıldığı kaydedildi.Carlineo'nun FBI tarafından yapılan ilk sorgusunda, "Ben Başkan Donald Trump 'ı seven bir vatanseverim ve hükümetimizdeki radikal Müslümanlardan nefret ediyorum." dediği belirtildi.Omar'ın, bir program için gittiği Los Angeles 'ta kaldığı otele bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıkmıştı.