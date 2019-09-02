Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz"
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İlhan Palut: "Bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz"

9 saat önce

İlhan Palut: "Bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz"GİRESUN - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor deplasmanının ardından maçın değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut: "Bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz"

GİRESUN - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor deplasmanının ardından maçın değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerini Giresunspor'a karşı iyi hazırladıklarını ifade eden Palut, "İlk iki hafta bizim galibiyetlerimiz Giresunspor'un da mağlubiyetleri vardı. Haliyle Giresunspor tecrübeli kadrosuyla bu durundan kurtulmayı bekliyordu. Biz kendimizi Giresunspor'a karşı iyi hazırladığımızı düşünüyorduk. İlk yarıda iki takım da çalışkandı ama Giresunspor bizden daha istekliydi. Bunun karşılığını da ekstra bir golle aldılar. İkinci yarının başlamasıyla takımım sahaya direncini ortaya koydu ve oyun bize döndü. İki golle skor üstünlüğünü ele aldık. Skor arttırabileceğimiz çok pozisyonlar vardı. Direğe takıldık, atamadık. Biz son bir tempo koyup maçı bitirmeyi başaramadık. Giresunspor ikinci forveti de alarak kalemize son yüklenmelerini yaptı ve golü yedik. İkinci yarıda takımımın oynadığı oyundan memnunum. Hem oyuncularımı hem de Giresunspor'u tebrik ederim. Daha ligin başındayız ve bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz" dedi.

Giresunspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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