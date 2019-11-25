Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız"
Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız' - Son Dakika Spor

İlhan Palut: "Çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız"

6 saat önce

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü rakipleri Alanyaspor'un iç sahada en agresif top oynayan, en çok pozisyona giren ve rakibe de az pozisyon veren takımlardan biri olduğunu belirtti.

İlhan Palut:

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü rakipleri Alanyaspor'un iç sahada en agresif top oynayan, en çok pozisyona giren ve rakibe de az pozisyon veren takımlardan biri olduğunu belirtti.


Göreve geldikten sonra kendi oyun felsefelerini oturtmaya çalıştıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:


"Oyuncularım özellikle ilk yarıda bunun reaksiyonunu çok net bir şekilde verdi. Alanyaspor karşısında pas oyunu oynayabilen, geriden oyun kurabilen öz güvenli bir takım görüntüsü verdik. İkinci yarı rakibimiz iç sahada oynamanın avantajıyla tempolu başladı ama sonradan oyunda dengeyi kurduk ve aradığımız golü de bulduk. Oynanan 70 dakikalık oyundan ve son 20 dakikadaki mücadeleden çok memnunum. İlk yarıdaki pas oyununu, güvenli oyunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor."


Palut, oyuncularına ve Alanya'da kendilerine destek olan taraftarlarına teşekkür ederek, "Artık bu galibiyeti unutup önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz ve inşallah çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:16 
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