Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Değerli Bir Galibiyet Aldık"

İlhan Palut: "Değerli Bir Galibiyet Aldık"

1 saat önce

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor karşısında değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

İlhan Palut:
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor karşısında değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye çok istekli başladıklarının altını çizen Palut, "Bugün iyi futboldan öte mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İstanbulspor sahasında yenilmeyen sistemli oynayan bir takım. Oyuncularım istekli başladı. 26 dakikada iki gol bulduk ve daha da atabilirdik. Rakibin bu dönemde pozisyonu yoktu. İkinci yarı rakibi iyi tuttuk. 3. golü bularak rahatladık. 10 kişi kalınca istediğimiz tempoda oyunu bitirdik. Çok iyi mücadele eden ortaya güzel şeylere koyan takımımı tebrik ediyorum. Değerli bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Hatayspor, İstanbulspor, Spor
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