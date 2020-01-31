İlhan Palut: En fazla 1 transfer daha yapabiliriz! - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Palut: En fazla 1 transfer daha yapabiliriz! - Son Dakika Spor

İlhan Palut: En fazla 1 transfer daha yapabiliriz!

6 saat önce

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe camiasının yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçlarında inanılmaz bir ortam olduğunu söyledi.

İlhan Palut: En fazla 1 transfer daha yapabiliriz!, System.String[]

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe camiasının yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçlarında inanılmaz bir ortam olduğunu söyledi.


Stadın konum olarak çok özel bir yerde bulunduğunu kaydeden Palut, şöyle konuştu:


"Herkesin yürüyerek ulaşacağı bir konumda. Camianın birleştiği bir yer oldu. Beşiktaş maçında da stadımızın açılması oyuncularımızda ekstra heyecan yarattı. Herkes kazanmayı çok istedi. İlk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecan bazen bize teknik anlamda negatif dönebiliyor ama çok iyi başlangıç yaptık."


Palut, bu haftaki Yukatel Denizlispor maçının çök önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:


"En iyisini istiyoruz. Ligin bitimine 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Biz de 3-4 hafta kazanabileceğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Son 10 haftaya girilirken, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibarıyla istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz."


Karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Zlatko Tripic dışında eksiklerinin olmadığını kaydeden Palut, "Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak. En fazla 1 transfer daha yapabiliriz. Beşiktaş maçı sonrası Başkanımız Mehmet Sepil'le konuşamadık ancak transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlhan Palut: En fazla 1 transfer daha yapabiliriz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]