İlhan Palut: "Güzel geçen 3 maçlık periyodu devam ettirmek istiyoruz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde geçirdikleri ilk 3 maçlık periyodun kendileri için güzel geçtiğini belirterek, bu performansı Altay maçıyla devam ettirmek istediklerini söyledi.

Konyaspor, milli takım arasında kulüp tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi İlhan Palut ve yeni transfer Konrad Michalak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini ve milli takım arasındaki ilk iki gün ikişer antrenman yaptıklarını kaydeden İlhan Palut, "Bugün tek antrenman ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz milli takımlarda 7 tane futbolcumuz var. Bunun dışında Musa bireysel çalışmalarına devam ediyor. Onun dışında tam takım burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü saat 17.00'da Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra zaten 6 ay maç haftasına girmiş olacağız. İlk üç maçlık periyodun bizim adımıza güzel geçtiğini söyleyebilirim. Bunu Altay maçıyla kendi sahamızda devam ettirmek istiyoruz. Altay takımı da lige ilk 2 maç iyi başladı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında yenik düşüp maçı kaybettiler ama lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Biz yine mücadele edip sahamızdan iyi bir sonuçla ayrılmanın çalışmalarını yapacağız" dedi.

Takım içerisindeki havanın ve forma rekabetinin sahaya nasıl yansıdığını anlatan Palut, "Oyuncu karakterleriyle ilgili bir durum. Gerçekten oyuncular arası forma rekabeti olsa da oyuncular birbirlerini desteklemekten vazgeçmiyorlar. Kendi mevkisinde de olsa oynayan oyuncunun daha pozitif olmasını sağlıyorlar. Şu da bir gerçek uzun lig ve kupa maratonunda oyuncunun şans bulacağını, her oyuncunun takıma katkısı olacağını onlarda biliyor. Bu konuda bugüne kadar sorunsuz devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"İki oyuncu almayı düşünüyoruz"

Transfer konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde ilerlediğini ifade eden İlhan Palut, "Yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor. Bende bekliyorum. Evet, iki oyuncu almayı düşünüyoruz. En az bir ama ideal olarak iki oyuncu almak istiyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü belli noktalara gelinen oyuncuların olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Michalak: "Beklediğimiz bir başlangıçtı"

Lige 7 puanla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten 23 yaşındaki Polonyalı futbolcu Michalak, "Beklediğimiz bir başlangıçtı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi çalışıyoruz ve şu anki milli takım arası da bizim için büyük bir fırsat. Bu yüzden antrenmanlarımızı sıkı bir şekilde çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

Ligin 4. haftasında Altay'la karşılaşacakları maça da değinen Michalak, "Hocalarımız video analizlerini yapıyorlar. Daha görmedik, onu da göreceğiz. Önümüzde bir Gençlerbirliği dostluk maçı var, onu oynayacağız. Daha sonra halen çalışmalarımızı sürdürmek için bir haftalık vaktimiz olacak. Sıkı bir şekilde hazırlanıp tabii ki de bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Buraya geldiğimde bana herkes kucak açtı"

Takım içerisinde harikulade bir atmosfer olduğunu söyleyen Polonyalı futbolcu, "Buraya geldiğimde gerçekten bana herkes kucak açtı. Hocalarımız çok iyi. Takım içindeki arkadaşlık ise harikulade. İyi çalışıyoruz, bu da tabii ki de sonuçlara yansıyor. Bir haftalık bir çalışmam vardı. Son maçta kısa bir süre vakit aldım. Kendime güveniyorum. Sezon boyunca çalışmaya sıkı bir şekilde devam edeceğim. Elimden geldikçe bunu performansa da yansıtmış olacağım" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA