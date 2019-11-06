Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak"
Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak'

İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak"

6 saat önce

Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, her maça galibiyet için çıkacaklarını, bu haftaki karşılaşmanın da bu doğrultudaki ilk sınavları olacağını bildirdi.

İlhan Palut:

Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, her maça galibiyet için çıkacaklarını, bu haftaki karşılaşmanın da bu doğrultudaki ilk sınavları olacağını bildirdi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaşacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kaliteli bir ekip olduğunu, ofansif gücü yüksek bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.

Takımla ilk çalışamalarını dün yaptıklarını hatırlatan Palut, şunları kaydetti:

"Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak. Fikstüre bakıp, 'Buradan 1 alırız, burada yeniliriz, buradan 3 alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak."

Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Hakan Çinemre'nin yanı sıra genç futbolcu Yusuf Talum hafta sonu forma giyemeyecek.

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyundan çıkan Lamine Gassama'nın ise tedavisi devam ediyor.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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