İlhan Palut: "Hiç düşünmediğimiz ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet..." - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Hiç düşünmediğimiz ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet...' - Son Dakika Spor

İlhan Palut: "Hiç düşünmediğimiz ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet..."

6 saat önce

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak çok üzücü bir hafta geçirdiklerini dile getirdi.

İlhan Palut:

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak çok üzücü bir hafta geçirdiklerini dile getirdi.


İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır dileyen Palut, şunları kaydetti:


"İnşallah bu Mehmetçikler için üzüldüğümüz son olay olur. Çok teknik taktik konuşulacak bir durum yok. Bir cümleyle özetlemem gerekirse maçın genelinde ama özellikle ilk yarı çok kötü oynadık ve standartlarımızın çok altında kaldık. Hiç düşünmediğimiz ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Yanlışlarımızı, hatalarımızı değerlendireceğiz ve takımımla birlikte tekrardan iyi performans göstererek iyi sonuçlar almaya başlayacağız."


Türkiye, İdlib, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:17 
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