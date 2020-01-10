İlhan Palut: İki takım için de güzel bir karşılaşma oldu

"Yakaladığımız istikrarı sürdürmek istiyoruz"

"Kalabalık bir kadro var"

"2 ya da 3 transferle kadroyu güçlendirme yoluna gideceğiz"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ ANTALYA - Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Alanyaspor ile mücadele etti. 1-0 yenik ayrıldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, devre arasının çok uzun olmadığını ifade ederek, "1 hazırlık yapma şansımız vardı. Kupa maçları da başlayacak. Güzel bir maç oldu. 2 yarıda 2 farklı 11'le oynadık. Poko, Alparslan ve Halil sakatlıkları nedeniyle yoktu. Güzel bir karşılaşma oldu iki takım için de. Lig maçı gibi oynanan bir maçtı. Kupa ve lig maçları öncesinde eksiklerimizi gördük. Oyuncuların da tekrar maç ritmine adım atmaları adına önemli ve yararlı bir karşılaşmaydı" dedi.

"YAKALADIĞIMIZ İSTİKRARI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

İlhan Palut, yeni statlarında oynayacakları maç öncesinde Antalyaspor ile 1 kupa, 1 de lig maçı oynayacaklarını dile getirerek, "İkinci yarı, ilk yarının ikinci periyodunda yakaladığımız istikrarı sürdürmek istiyoruz. Puan istikrarını oyunla desteklemek istiyoruz. Saha içinde neleri daha iyi yapacağımızı burada yaptığımız çalışmalarla geliştireceğiz ve iyi mücadele adına etme adına yol almak istiyoruz. Futboldaki ayrıntıları da tamamlayıp buna eklemek istiyoruz. İstikrarlı bir gidişle iyi bir puan yakalamak istiyoruz. Ligde son 10 haftada her takımın gerçek hedefi ortaya çıkmış olacak. Biz de sonuna kadar hedefimizi kovalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KALABALIK BİR KADRO VAR"

Göztepe'nin kadrosunda çok fazla isim olduğuna vurgu yapan Palut, "34 kişiyle çalışan bir Göztepe vardı ilk yarıda. Kalabalık bir kadro var. Kalabalığın yanında da saha içinde kaliteyi artırmamız gereken bölgelerimiz var. Bazı sayıda eksilme yapmamız gerekiyordu. Birçok genç oyuncumuz var, bugün oynadılar. Onların da daha düzenli idman yapıp düzenli maç oynayacakları kulüplere kiralanmaları için görüşmeler de sürüyor. İdeal sayıya indikten sonra transfer düşünüyoruz. 2 hücum 1 de savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz. 2 ya da 3 transferle kadroyu güçlendirme yoluna gideceğiz" diye konuştu.

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İlhan Palut'un açıklamaları

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