İlhan Palut: "İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk" - Son Dakika
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İlhan Palut: "İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk"

22.07.2022 09:03
İlhan Palut: "İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, BATE Borisov'u 3 farkla mağlup ederek ciddi bir avantaj sağladıklarını belirterek, takıma yeni katılan oyunculardan memnun olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, BATE Borisov'u 3 farkla mağlup ederek ciddi bir avantaj sağladıklarını belirterek, takıma yeni katılan oyunculardan memnun olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın başlama düdüğüyle beraber topa sahip olup oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını ve bunu maçın bitiş düdüğüne kadar da sürdürmeyi başardıklarını söyleyen İlhan Palut, "Sadece kırmızı karttan ilk yarı bitene kadarki bölümde BATE biraz daha topa sahipti. Bizim için iyi bir maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra bile oyun anlayışımızdan, tempomuzdan, cesur oyunumuzdan geri adım atmadık. Bu oyunu da üç golle süslemeyi bildik. Tabii iki maçlık eşleşmeler. İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk. Artık bu noktadan sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız yarın itibariyle. Dediğim gibi Konferans Ligi grupları uzun bir yol. Üç rakibi elememiz gerekiyor ve haftaya da turu geçebilecek bir skor alıp ikinci rakibimize konsantre olmak istiyoruz" dedi.

"YENİ TRANSFERLERDEN DE MEMNUNUM"

Bugün bütün oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden Palut, "Çünkü sonuç olarak bizim ilk resmi maçımızdı. Evet ritimli bir takıma karşı oynayacaktık. Ama bizim de avantajımız, bir futbol ezberimiz var, özellikle bu sahada oynayabildiğimiz. Bunu sahaya yansıttığımız zaman belki çok büyük enerji harcamadan maçları kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü sistem işliyor. Yeni transferlerden de memnunum. Bazıları 90 dakika şans buldu. Diğerleri oyuna sonradan dahil oldu. Hepsi elinden geleni yaptı. 2. maça belki bazı değişikliklerle yine başlayacağız. Belki hepsini birden dahil etmedik. Ama zaten işleyen bir sistemimiz ve iyi bir takımımız var. Sadece Abdülkerim eksildi. Bunu da hemen bir tarafa koymak doğru değil ama mutlaka transferler de bize güç katacak. Onlardan da yararlanacağız. Şu anda eskiler, yeniler bugün için iyi bir başlangıç yaptı" şeklinde konuştu.

"BUGÜN BİZ DAHA İYİYDİK"

BATE Borisov'un çok net bir oyun ezberleri olduğunu ifade eden Palut, "Kendi liglerinde uyguladıkları dominant bir oyunları var. Açıkçası bugün biz daha iyiydik. Tabii ki hep ciddi olmak lazım. Aynı performansı bir sonraki maçta da göstermek lazım. Çünkü futbol bir momentum oyunu. Rakibe bıraktığınız zaman bu sefer onlar sizi zor durumda bırakabilir. Mutlaka sonuç olarak 3 farklı dezavantajları var. Mutlaka bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Bize düşen de burada, ciddiyetimizi koruyup kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahaya yansıtmaya devam etmek" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - İHA)

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Kaynak: İHA

İlhan Palut, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlhan Palut: 'İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk' - Son Dakika

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