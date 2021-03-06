SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

06.03.2021 15:24

SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruzHasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım.

SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Tabii ki büyük saygı duyacağız. Bir kere çok büyük mücadele etmemiz gereken bir maç. Umarım istediğimiz sonucu alıp, taraftarlarımızı mutlu ederiz" dedi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 29'uncu haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları karşılaşma öncesinde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Son 5 maçtan ve oyuncularının performansından mutluluk duyduğunu ifade eden Palut, "Kupa maçıyla beraber 5 maç oynadık. Bu maçlarda oyuncularımın performansından ve oyun disiplininden memnunum. Hücumsal açıdan daha gelişmemiz lazım. Fikstür de daha uzun süreli antrenmanlar yapmamızı engelliyor. Ama bütün bunlara rağmen, ileriye doğru giden bir takım olduğunu görüyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe maçı oynayacağız. Son derece önemli bir maç. Hepsi birbirinden değerli ve önemli puanlar. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Guilherme sarı kart cezalısı ondan faydalanamayacağız. İbrahim Sehic'in takımla çalışmaları devam ediyor. Yarın bir değerlendirmeye gireceğiz. Tam kadro çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"İYİ MÜCADELE EDİP TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirten İlhan Palut, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Tabii ki büyük saygı duyacağız. Bir kere çok büyük mücadele etmemiz gereken bir maç. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Hücumsal eksiklerimizi bu maçta kapatmak istiyoruz. Top Fenerbahçe'deyken iyi mücadele etmeliyiz. Top bize geçtiği zaman da özgüvenli, kendine güvenen ve atağa çıkmakta imtina etmeyen bir takım görüntüsüyle sahada olmak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alıp, taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

AMİR HADZİAHMETOVİC: "HEDEFİMİZ 3 PUAN"

İlhan Palut'un takıma katılmasıyla, iyi mücadele eden bir yapıya sahip olduğunu belirten Amir Hadziahmetovic, "Hepimiz zor bir maç olacağını iyi biliyoruz. O yüzden iyi hazırlanıyoruz. Yeni hocamızla birlikte takımda çok iyi bir hava yakaladı. Takım ruhumuz şahane. Bu maçtan güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz 3 puan. İlhan hocamız geldikten sonra 4 maçtır kaybetmiyoruz. Bu maçların ikisinde forma giyebildim. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız şans verdiği müddetçe takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım daha iyi baskı yapıyor. Topu saklayıp oynamaya başladı" dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

İttifak Holding Konyaspor'da açıklamaların ardından Fenerbahçe hazırlıkları sürdü. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmazken, İbrahim Sehic, Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla oyun ile sürdürdü. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR İlhan Palut: İyi mücadele edip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika Spor


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