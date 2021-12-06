İlhan Palut: "Kaybedilmiş 2 puan var" - Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Yeni Malatyaspor'un katı savunmasından dolayı etkili olamadıklarını belirterek, kaybedilmiş 2 puanın olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmak istedikleri bir oyun olduğunu anlatan İlhan Palut, "Aslında rakibimizin kendi yarı sahasında savunmayla bizi karşılayacağını tahmin ediyorduk. Özellikle ilk yarı bizim adımıza boşa geçirilmiş bir hücumsal manada bölüm oldu. Maalesef ilk yarı istediğimiz üretkenlikte, hareketlilikte olamadık. Rakipten topu geri kazanma süremiz de son derece uzundu. Bu da bizi geri koşuşlara zorladı ve baskımızı sürekli hale getiremedik" dedi.

İkinci yarı topu kazanma süresi ve baskı kısmını çözdüklerini kaydeden Palut, "Biraz daha oyuna coşku koyduk. Fakat bu seferde ceza sahası içerisinde bitirici vuruşu bir şekilde yapamadık. Bugün daha iyi hücum edebilirdik, daha etkili olabilirdik, daha net pozisyonlara girebilirdik ama belki bizim bahsettiğimiz eksiklerimizden belki de Malatyaspor'un çok net ve katı savunmasından dolayı bunda muvaffak olamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. Bu maçı geride bırakıp Karagümrük maçına odaklanacağız" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)