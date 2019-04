İlhan Palut: "Ligi İlk İki Sıradan Birinde Bitirmek İstiyoruz"

- İlhan Palut: "Ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz" Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"İlk iki olmazsa da play-off'taki yerimizi kaybetmek istemiyoruz"HATAY - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut, ligi ilk iki sırada bitirmek istediklerini söyledi.Hatayspor, 13 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra gerçekleşen dar alan ve 5'e 2 çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı."Son 6 haftada hedefimiz ilk ikide yer almak"Geriye kalan 6 haftada hedeflerinin ilk ikide yer almak olduğunu söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakiplerinin puan kaybetmesini beklediklerini ifade etti. Palut, " Ümraniye 'yle ligin üst sıralarını ilgilendiren bir maç yaptık. Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Ümraniyespor maçının geneline baktığınızda Ümraniyespor'un da etkili olduğu dakikalar vardı. Hatayspor'un da daha üstün olduğu dakikalar vardı. Genel anlamda pozisyonlar ve ceza sahası içi girişimlere bakıldığı zaman maçı kazanmaya daha yakın bir Hatayspor takımı vardı. Ama deplasmandan bir puanla döndük. Yolumuza devam ediyoruz. Üstteki iki takım da maçlarını çok zorlanarak da olsa kazandılar. 6 hafta kaldı ligin bitmesine. Bu 6 hafta içerisinde ilk 2'yi zorlayabildiğimiz yere kadar zorlayacağız, puan farkından dolayı pes etmeyeceğiz. Yine biz her maçımıza kazanma adına çıkacağız. ve tabi ki artık ipler elimizde değil. Bu haftanın öncesinde de değildi, rakiplerin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bunun yanında ilk ikiyi kovalarken Play-off potasının içinde mutlaka kalmamız gerekiyor. Olursa ilk iki hedefini zorlayacağız, mümkün olmazsa da Play-off içerisindeki yerimizi kaybetmek istemiyoruz" dedi."Afyon'un da bizim de 3 puana ihtiyacımız var"Kümede kalma mücadelesi veren Afjet Afyonspor'la çok kritik bir maça çıkacaklarını söyleyen Palut, iki takımın da 3 puana ihtiyacı olduğunu ifade etti. Maçın kolay geçmeyeceğini söyleyen Palut, "Afyonspor maçıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Artık ligin son haftalarına geldiğimiz bu günlerde, her takımın bu son düzlükte hesapları var. Afyon takımı şu an küme düşme potası içerisinde ve her puana şiddetle ihtiyaçları var. Son 2 maçlarında aslında sahaya koydukları oyunun karşılığı sıfır puan değildi ama puan alamamaları nedeniyle bizim maça son derece zor bir bakış açısıyla hazırlanıyorlar ve mutlaka puan almak isteyeceklerdir. Bizim de kesinlikle 3 puana ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Palut, sakatlığı süren Diallo ve Dmitro Korkişko'nun Afyonspor mücadelesinde kadroda yer almayacağını, Murat Paluli 'nin durumunun ise cuma günü netlik kazanacağını söyledi.Tom: "Taraftarlarımıza Tom Baba şarkısını söyletmek istiyorum"Yaşadığı sakatlığın ardından sahalara golle dönen Hatayspor'un deneyimli orta saha oyuncularından olan Tom da Silva , Hatayspor formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tom, "Öncelikle geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun zamandır bir sakatlığım oldu. Golle başladığım için çok mutluyum, Hatayspor'da da ilk golüm oldu. İnşallah bu şekilde devam edeceğim. Takımla birlikte bir aile olduk zaten bu şekilde de devam ediyoruz. 6 tane daha final maçımız var. Aynı yolda, aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Afyonspor alt sıralarda olsa da çok zor bir maç bizi bekliyor. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek konsantrasyona ihtiyacımız var, bu doksan dakikada özellikle. Bu önemli maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hafta da onların desteğine ihtiyacımız var. Bu maçta da dolu tribünlere oynarız. Bu hafta da gol atarak Tom Baba şarkısını söyletmek istiyorum" şeklinde konuştu.Hataysporlu futbolcu ve teknik kadro antrenman sonrası Narlıca Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler Hataysporlu futbolculara çiçek vererek baklava ikram etti.