İlhan Palut: "Oyun İstediğim Düzeyde Değildi"
1 saat önce
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 8 kişi kalan rakibine karşı futbolcularının sahadaki oyunlarının istediği düzeyde olmadığını söyledi.
Hatayspor
Teknik Direktörü İlhan Palut, 8 kişi kalan rakibine karşı futbolcularının sahadaki oyunlarının istediği düzeyde olmadığını söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor
'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 10 gün içinde iki kupa ve bir lig maçı oynayarak Karabük'e geldiklerini söyleyerek, "Takımda fiziksel ve mentol bir yorgunluk beni korkutuyordu. Dönem dönem maçta bu kendisini hissettirdi. İlk yarıya baktığımızda bir gol bulabildik ama maçı koparacak pozisyonlara girdik. Ama yinede oyun istediğim düzeyde değildi. Karabükspor dönem dönem mücadelesi ile maça ortak oldu. İkinci ayrı yine etkili başlayarak pozisyonlar bulduk ve üstüne rakip eksik kaldı. Bu noktada üçüncü bölgede daha dikkatli olup, oyunu erken bitirmeliydik. 1-0'lık skor rakip takımı devamlı oyunun içerisinde tuttu. Son 10 dakikada rakip 2 kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra oyun hem bizim hem de onlar için oyun son derece değişik ve konsantrasyon bozucu bir hal aldı. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu yoğun maç trafiğinin fizik ve mental yorgunluğuna bağlıyorum. Denizlispor
maçına hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç. Bu maçı geride bırakacağız. Karabükspor'un genç oyuncularıyla verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu. - KARABÜK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı
Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçında Gerginlik!
Malatyaspor Maçında Sarı Kart Gören Hasan Ali Kaldırım, Göztepe Maçında Yok!