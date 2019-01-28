Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Oyun İstediğim Düzeyde Değildi"

İlhan Palut: "Oyun İstediğim Düzeyde Değildi"

1 saat önce

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 8 kişi kalan rakibine karşı futbolcularının sahadaki oyunlarının istediği düzeyde olmadığını söyledi.

İlhan Palut:
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 8 kişi kalan rakibine karşı futbolcularının sahadaki oyunlarının istediği düzeyde olmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 10 gün içinde iki kupa ve bir lig maçı oynayarak Karabük'e geldiklerini söyleyerek, "Takımda fiziksel ve mentol bir yorgunluk beni korkutuyordu. Dönem dönem maçta bu kendisini hissettirdi. İlk yarıya baktığımızda bir gol bulabildik ama maçı koparacak pozisyonlara girdik. Ama yinede oyun istediğim düzeyde değildi. Karabükspor dönem dönem mücadelesi ile maça ortak oldu. İkinci ayrı yine etkili başlayarak pozisyonlar bulduk ve üstüne rakip eksik kaldı. Bu noktada üçüncü bölgede daha dikkatli olup, oyunu erken bitirmeliydik. 1-0'lık skor rakip takımı devamlı oyunun içerisinde tuttu. Son 10 dakikada rakip 2 kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra oyun hem bizim hem de onlar için oyun son derece değişik ve konsantrasyon bozucu bir hal aldı. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu yoğun maç trafiğinin fizik ve mental yorgunluğuna bağlıyorum. Denizlispor maçına hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç. Bu maçı geride bırakacağız. Karabükspor'un genç oyuncularıyla verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Karabükspor, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçında Gerginlik! Malatyaspor Maçında Sarı Kart Gören Hasan Ali Kaldırım, Göztepe Maçında Yok!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 23:44:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlhan Palut: "Oyun İstediğim Düzeyde Değildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]