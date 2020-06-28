İlhan Palut: "Oyunun hakimi bizken çok basit goller yedik..." - Son Dakika

İlhan Palut: "Oyunun hakimi bizken çok basit goller yedik..."

Palut, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 2 hafta üst üste mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

Palut, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 2 hafta üst üste mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

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Aytemiz Alanyaspor karşısında buna bir reaksiyon göstermek istediklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Takımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen, rakip ceza sahasında görünen bir Göztepe vardı. Oyunun hakimi genel anlamda bizken gerçekten çok basit goller yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor anlamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve reaksiyon gösterdik."

Palut, beraberlikten dolayı memnun olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"65 dakikalık süreçte oynadığımız oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. Alanyaspor karşısında 3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmamamız ve saha içinde reaksiyon göstermemiz bizim için olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da çok basit goller yemeye devam etmemiz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlarla taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz."

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:42 

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Oyunun hakimi bizken çok basit goller yedik...' - Son Dakika Spor
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