İlhan Palut: "Şampiyonluğu kim istemez ki?" - Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etkileri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'un bireysel oyuncu kalitesi olarak potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takım olduğunu dile getiren İlhan Palut, "Bugün Hamza hoca gerçekten birçok hücum silahını sahada birlikte kullandı. Biz zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başında hemen 1-0 öne geçtik. Ondan sonra ilk yarı biraz daha kontrollü oynamak istedik ya da Rizespor zaten böyle hazırlanmıştı. İstediğimiz tempoya bir türlü ulaşamadık. İkinci yarı 10 dakika böyle devam etti ama 60'dan sonra tekrar oyun hakimiyetini ele alıp çok daha fazla pozisyona girerek güzel bir skorla maçı kazandık. Hücumsal anlamda kendi standardımızı bir şekilde yakaladık ama takım savunması anlamında bugün düşündüğümüzden çok daha fazla pozisyonu Rizespor'a verdik. Açıkçası futbol şansı yanımızdaydı. Gol yemeden bu maçı bitirebildik. Rizespor gerçekten iyi mücadele etti. Bugünkü 3 puan için tabii ki çok mutluyum ama eksiklerimizin farkındayız. Rizespor'u da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

Palut şampiyonluk beklentisi sorusuna ise, "Evet şampiyonluğu kim istemez ki? Ben de isterim. Takımım zirvede kalsın, camiamız sevinsin. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Ama hep söylüyorum, biz dediğimizi yapıyoruz birinci haftadan, ikinci haftadan itibaren. Alabileceğimiz en yüksek puan noktasına gelebilmek için her maça özel bakıyoruz. Ama şunu da sorabilirsiniz; ne zamana kadar maç maç bakacağız? Bu da daha önce de söylediğim gibi ligin son üçte birlik dilimine girildiği zaman sıralamamız, puanımız bize hangi hedefi işaret ediyorsa korkmadan o hedefin peşinden koşacağız" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)