İlhan Palut ile Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, İlhan Palut ile Çağdaş Atan'ın talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildikleri aktarıldı.

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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