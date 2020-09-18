İlhan Parlak Kayserispor'da

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Ankaragücü ile yollarını ayıran İlhan Parlak ile 2 senelik sözleşme imzalandı.

Son 3 sezon Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak geçen hafta başkent takımından ayrılmıştı. 33 yaşındaki futbolcu Hes Kablo Kayserispor ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana Hoşgeldin İlhan Parlak" paylaşımında bulundu. İlhan Parlak, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor kafilesine dahil edildi.