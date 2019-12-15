İlhan Parlak'tan 7 puanlık dev katkı! - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Parlak'tan 7 puanlık dev katkı! - Son Dakika Spor

İlhan Parlak'tan 7 puanlık dev katkı!

6 saat önce

Başkent ekibinin, Galatasaray karşısında kazandığı altın değerindeki 1 puanın mimarlarından olan İlhan Parlak, bu sezon takımın puan yükünü omuzluyor.

İlhan Parlak'tan 7 puanlık dev katkı!, System.String[]

Başkent ekibinin, Galatasaray karşısında kazandığı altın değerindeki 1 puanın mimarlarından olan İlhan Parlak, bu sezon takımın puan yükünü omuzluyor. 32 yaşındaki futbolcu oynadığı Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında attığı kritik gollerle Başkent ekibine 6 puan kazandırırken, dün akşam da Galatasaray maçında bir kez daha sahneye çıktı. İlhan Parlak, kazanılan penaltıyı gole çevirip, uzatma anlarında Stelios Kitsiou'nun attığı golün de asistini yapmasıyla takımını bir kez daha sırtladı ve sarı-lacivertlilerin maçtan 1 puan almasını sağladı. Kritik anlarda ön plana çıkmayı başaran İlhan Parlak attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle, MKE Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sine direkt katkı sağlayan isim oldu.


İlhan Parlak bu sezon çıktığı 14 maçta toplam 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

İlhan Parlak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:26 
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