İlhan Parlak'tan Ankaragücü'ne 7 puanlık katkı - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Parlak'tan Ankaragücü'ne 7 puanlık katkı - Son Dakika Spor

İlhan Parlak'tan Ankaragücü'ne 7 puanlık katkı

6 saat önce

Süper Lig'de zor günler geçiren MKE Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sinde İlhan Parlak imzası bulunuyor.

İlhan Parlak'tan Ankaragücü'ne 7 puanlık katkı, System.String[]

Süper Lig'de zor günler geçiren MKE Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sinde İlhan Parlak imzası bulunuyor.


Başkent ekibinin, Galatasaray karşısında kazandığı altın değerindeki 1 puanın mimarlarından olan İlhan Parlak, bu sezon takımın puan yükünü omuzluyor. 32 yaşındaki futbolcu oynadığı Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında attığı kritik gollerle Başkent ekibine 6 puan kazandırırken, dün akşam da Galatasaray maçında bir kez daha sahneye çıktı. İlhan Parlak, kazanılan penaltıyı gole çevirip, uzatma anlarında Stelios Kitsiou'nun attığı golün de asistini yapmasıyla takımını bir kez daha sırtladı ve sarı-lacivertlilerin maçtan 1 puan almasını sağladı. Kritik anlarda ön plana çıkmayı başaran İlhan Parlak attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle, MKE Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sine direkt katkı sağlayan isim oldu.


İlhan Parlak bu sezon çıktığı 14 maçta toplam 5 gol atıp, 1 asist yaptı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, İlhan Parlak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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