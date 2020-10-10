İlhan Parlak tecrübelerini aktardı - Son Dakika

İlhan Parlak tecrübelerini aktardı

10.10.2020 16:17
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu İlhan Parlak, alt yapı antrenörleri ve U19 takımı ile bir araya geldi.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu İlhan Parlak, alt yapı antrenörleri ve U19 takımı ile bir araya geldi.

Hes Kablo Kayserispor alt yapı tesislerinde genç futbolcular ile bir araya gelen tecrübeli futbolcu İlhan Parlak, tecrübelerini aktardı. İlhan Parlak yaptığı paylaşımda, "Kayserispor'umuzun genç, yetenekli futbolcuları ve tecrübeli hocalarımız ile gelişimi için çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar sordu ben tecrübelerimi aktardım. Bir zaman bende o sıralardaydım. Bu topraklarda yetişen biri olarak gençlerin gözlerindeki ışığın sahada parlaması geleceğe güvenle ve umutla bakmaları için onlara her zaman destek olacağım" dedi. - KAYSERİ

İlhan Parlak tecrübelerini aktardı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlhan Parlak tecrübelerini aktardı - Son Dakika Spor

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