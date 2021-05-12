İlhan Sabancı'nın hız tutkusu

Lüks İtalyan yat markası Otam'ın Millenium 58 Hardtop modelini tercih eden İlhan Sabancı, aylar önce sipariş ettiği motoryatına kavuştu. Miami'den getirttiği yatına 2 milyon Euro ödeyen Sabancı, denize inmek için sabırsızlanıyor.

Ünlü tasarımcı Cristiano Gatto tarafından tasarlanan yat, koyu gri gövdesi ve cam kabinli tavanıyla dikkat çekiyor. Yüksek kalitesi ve süratiyle göze çapan tasarım, denizcilik faaliyeti gösteren Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı'nın geniş tekne koleksiyonuna çok yakışacak. İyi günlerde kullanması dileğiyle...

77. yaşa çok özel hediye

Develi Restoranları'nın patronu Arif Develi, 77'nci yaşını ailesiyle kutladı. Eşi Sevil Develi, oğlu Nuri Develi, gelini Tuba Develi ve torunları Ela ve Pera ile doğum gününü Bahçeköy'deki evinde kutlayan Arif Develi'ye oğlunun çok özel bir hediyesi vardı. Sanatçı Deniz Sağdıç'a, babasının portresini yaptıran Develi, sürpriziyle duygu dolu anlar yaşattı.

Sağdıç, eserini tüm fertleri ve çalışanlarıyla "Develi Aile" fotoğrafları ve kullanılagelmiş basılı materyallerden oluşturmuş.

"Arif Develi" portresi, Develi Restoranları'nın başlangıcından günümüze geçirdiği gelişim ve dönüşüme ışık tutuyor.

Anneler Günü'nü kutladı

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, Anneler Günü'nü oğlu Kerem Öztürk'ün sürpriziyle kutladı.

Kerem Öztürk'ün sipariş ettiği mor orkideleri sabah saatlerinde karşısında bulan Sipahi, hem büyük bir şaşkınlık yaşadı hem de çok mutlu oldu. Oğlunu öpücüklere boğan Aslı Hanım, Anneler Günü hatırası için oğluyla birlikte orkidenin önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bu yaz yeni yerinde

Mehmet Davran'ın işletmeciliğini yaptığı, İstanbul'un popüler canlı müzik mekanı Melanj, bu yaz Alaçatı'da yeni yerinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Çeşme Unique'in içinde Madeo Klein'in olduğu yerde konuşlanacak olan Melanj'da sürpriz isimler sahneye çıkacak. Melanj'ın vazgeçilmez ismi Mert Davran'ın sahne alacağı mekanda, Ayla Çelik de aşk şarkıları söyleyecek. Tebrik etmek için aradığım Davran, "Bu yaz çok heyecanlıyız. Yeni yerimizde daha büyük bir Melanj ile karşılayacağız misafirlerimizi. Her yaz olduğu gibi bu yaz da unutulmaz geceler yaşanacak" diye konuştu. Melanj'ın haziran ayının ilk haftasında açılacağını da sözlerine ekledi.

"Nedo", Mandarin Oriental'da

Modacı Nedret Taciroğlu'nun markası "Nedo", yaz için Bodrum'a iniyor. Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental Hotel'de açılacak olan mağazada markanın hem hazır giyim koleksiyonu hem de resort koleksiyonu yer alacak. Resort koleksiyonu tam yazlık! Günlük elbiselerden şort-gömlek takımlarına kadar kadınların yaz aylarında giymekten hoşlandığı parçalardan oluşuyor.