Son Dakika Haberleri: İlhan Şeşen'in Evini Soyan Hırsızlar Kamerada

İlhan Şeşen'in Evini Soyan Hırsızlar Kamerada

1 saat önce

İstanbul'da aralarında ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İlhan Şeşen'in Evini Soyan Hırsızlar Kamerada, System.String[]
İstanbul'da aralarında ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, İlhan Şeşen'in evini soyduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde 12 Mart günü İlhan Şeşen'e ait olduğu öğrenilen eve sabah saatlerinde giren şüpheliler, evde bulunan cep telefonları ve tabletleri çalarak kayıplara karıştı. Şeşen'in şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin apartmanın kapısını kredi kartı kullanarak açtıkları görüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkalini belirledikten sonra kimlik bilgilerini tespit eti. Şüphelilerin tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Efrahim G., Kadir Ç., Metin K. ve Süleyman Ç. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

İstanbul, İlhan Şeşen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlhan Şeşen'in Evini Soyan Hırsızlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]