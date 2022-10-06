İlhan Taşcı: "Rtük, Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun Avukatlığına Soyundu. - Son Dakika
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İlhan Taşcı: "Rtük, Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun Avukatlığına Soyundu.

06.10.2022 12:47
İlhan Taşcı: "Rtük, Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun Avukatlığına Soyundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Sedat Peker’in ortaya attığı Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki iddiaların tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV’ye, Tele 1’e ve KRT’ye ceza verildiğini açıkladı. Taşçı, “RTÜK’ün Halk TV, Tele 1 ve KRT’ye oy çokluğuyla verdiği yüzde 3 para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe Sedat Peker’in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun ‘küçük düşürülmesi’! Güler misin ağlar mısın!” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun avukatlığına soyundu. Sedat Peker'in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ilişkin iddialarının tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV'ye 2, Tele 1'e 2, KRT'ye de 1 ceza verdi. Gerekçe küçük düşürülmüşler… Zehra Taşkesenlioğlu'nun polis koruma sayısı arttırılmıştı üstüne bir de RTÜK koruması geldi" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; üst kurulun Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye para cezası kararı aldığını bildirdi. Taşcı, oyçokluğu ile alınan kararlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun avukatlığına soyundu! Sedat Peker'in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ilişkin iddialarının tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV'ye 2, Tele 1'e 2, KRT'ye de 1 ceza verdi. Gerekçe küçük düşürülmüşler!

RTÜK'ün Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye oy çokluğuyla verdiği yüzde 3 para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe Sedat Peker'in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun 'küçük düşürülmesi'! Güler misin ağlar mısın!

"KAFA RADYO'YA YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI"

RTÜK'ün savundukları bitmedi. 'İzmir'in kurtuluşunda tek kurşun atmadık' diyen İsmail Kahraman da korunup kollanan şahıslardan. Nihat Sırdar'ın programında bu sözleri eleştirip Cuma Hutbesinde Atatürk'e yer verilmemesine tepki nedeniyle de Kafa Radyo'ya yüzde 3 idari para cezası.

Haklarında iddialar ithamlar bulunanlarla ilgili her zaman aklanma olanağı mevcutken ve iddiaları araştırması gereken yargıyken RTÜK'ün harekete geçmesi hayli manidar! Zehra Taşkesenlioğlu'nun polis koruma sayısı arttırılmıştı üstüne bir de RTÜK koruması geldi."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Zehra Taşkesenlioğlu, İlhan Taşcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlhan Taşcı: 'Rtük, Albayrak ve Taşkesenlioğu'nun Avukatlığına Soyundu. - Son Dakika

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