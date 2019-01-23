İlhan Yerlikaya'nın İstifasıyla Boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi.
1 saat önce
IHAAW145208-GEN/23-01-2019- İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.
IHAAW145208-GEN/23-01-2019
- İlhan Yerlikaya
'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin
seçildi. 23.01.2019 14: 52: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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