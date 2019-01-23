Son Dakika Haberleri: İlhan Yerlikaya'nın İstifasıyla Boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi.

İlhan Yerlikaya'nın İstifasıyla Boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi.

1 saat önce

IHAAW145208-GEN/23-01-2019- İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

İlhan Yerlikaya'nın İstifasıyla Boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi., System.String[]
IHAAW145208-GEN/23-01-2019

- İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi. 23.01.2019 14: 52: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Ebubekir Şahin, İlhan Yerlikaya, Güncel
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