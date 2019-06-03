Son Dakika Haberleri: İliç'e 4,5 milyon TL'lik yatırım ayrıldı
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İliç'e 4,5 milyon TL'lik yatırım ayrıldı

48 dakika önce

Erzincan'ın İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar için 4,5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı.

İliç'e 4,5 milyon TL'lik yatırım ayrıldı, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar için 4,5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı.

2019 yılı içerisinde Erzincan'ın İliç ilçesine ve ilçeye bağlı köylerde yürütülmesi planlanan içme suyu, sulama, kanalizasyon, yol ve sosyal tesis çalışmaları için 4,5 milyon TL'lik yatırım bütçesi ayrıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'ın İliç ilçesi Güngören Köyü'nde düzenlenen iftar programına katılarak, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi

Köy meydanında kurulan sofrada köylüler ile birlikte iftarını açan Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada geçen yıl, yol çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarında da belli bir seviyeye geldiklerini belirterek, Güngören köyünü insan onuruna yakışır bir seviyeye ulaştırma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Erzincan'da birçok köyün inşaat alanı halinde olduğunu dile getiren Vali Arslantaş, İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yaklaşık 4,5 milyon TL'LİK kaynak ayırdıklarını aktardı.

Bölgede bulunan ilçe ve köy yollarının sıcak asfalta kavuşması için asfalt plenti kurduklarını söyleyen Vali Arslantaş, "alt yapı ve üst yapı olmakla beraber köy konağı cami, cemevi ve okullarının onarımlarını da yaparak vatandaşımızın refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmanın çabası içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Erzincan, İliç, Yaşam
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