İliç Kaymakamlığı proje ekibi Bayburt'a gezi düzenledi

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamlığı proje ekibince Bayburt'a gezi programı düzenlendi.



İliç ilçesinde kırsal yaşamın izlerini barındırmak, köylerde kaybolmaya yüz tutmuş ve köy yaşamını anımsatan aletlerin sergileneceği Açık Alan Köy Müzesi'nin yapımı için fikir edinmek ve daha önce yapılan yapıtlar hakkında tecrübe edinmek için Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında proje ekibi Bayburt'a inceleme gezisi düzenledi.



Proje ekibi ilk olarak; geçmişteki değerlerini eski doğallığını kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarmak ve muhafaza etmek isteyen Kenan Yavuz Kültür Evi'ni akabinde sadece bir döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan Baksı Müzesi'ni gezdi.



Kaymakam Hicabi Aytemür, Kenan Yavuz Kültür Evi kurucusu Kenan Yavuz'a ve Baksı Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - BAYBURT