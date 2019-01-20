Ilıca'da Bir Hayal Daha Gerçek Oldu

Ilıca'da yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanan ve bölgenin çehresini değiştiren 114 iş yerinden 76'sı hak sahiplerine teslim edildi.

Ilıca'da yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanan ve bölgenin çehresini değiştiren 114 iş yerinden 76'sı hak sahiplerine teslim edildi.



Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde Erzurum 4'üncü Noterliği tarafından yapılan kura çekimi ile hak sahipleri dükkanlarına kavuştu. Kurada 22 adet 40 metrekare, 15 adet 50 metrekare, 35 adet 60 metrekare, 2 adet 100 metrekare ve 2 adet 120 metrekare alana sahip iş yeri için çekiliş yapıldı. Ilıca'da ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflara öncelik tanınan kura çekilişinde ismi açıklanan her esnaf sahneye çıkarak torbadan kendi dükkanının yer alacağı fişeği çekti. Uzun zamandır bu kura çekimini bekleyen bölge esnafının çekiliş sonrası mutlulukları gözlerinden okundu.



Programda bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte Ilıca'nın çehresini ve aynı zamanda kaderini de değiştirecek önemli bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirerek tamamladıklarını söyledi. Dükkanların satışında bölge esnafını korumak amacıyla yalnızca bu bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnafa öncelik tanıdıklarını anlatan Başkan Orhan, bu kararın alınmasında ilçede yaşayan kanaat önderleriyle birlikte oluşturdukları istişare kültürünün ve TOKİ yetkililerinin olumlu yaklaşımının etkili olduğunu söyledi.



KİRACI ESNAFA MÜJDE



Başkan Orhan," Ilıca'da Bahçelievler Mahallesi'nde muvafakat senedi imzaladığı için hak sahibi olan kişilerin dışında aktif ticari hayatını sürdüren kiracıların durumunda özellikle fiyatlar ile ilgili bir belirsizlik hali vardı. Hak sahiplerinin satış fiyatıyla, kiracılar için uygun görülen fiyatlar aynı değildi. Bu belirsizliği giderdik ve kiracı esnafımızın da hak sahipleriyle aynı fiyatlarda dükkan sahibi olmalarını sağlayacağımızın müjdesini buradan veriyoruz." diye konuştu.



Ilıca'da aktif ticaretin içerisinde olan esnafın birçoğunun kiracı olarak faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Orhan, ilerleyen süreçte üretecekleri projelerin bu ihtiyacı ortadan kaldırmaya ve yeni alanlar açamaya yönelik olacağı bilgisini verdi.



Başkan Orhan ayrıca, projenin gerçekleşmesi sürecinde TOKİ ile birlikte uyumlu bir çalışma sergilediklerini, bu nedenle TOKİ yetkililerine ve projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.



Programa; Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TOKİ'yi temsilen Uzman Hülya Çağır, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Umut Akdaş, Ilıca Mahalle Muhtarı Timur Meral ve bölge esnafı katıldı. - ERZURUM

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