Ilıca'da temizlik - Son Dakika

Kütahya'nın önemli turizm beldelerinden birisi olan Ilıca'da, genel temizlik, bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Termal turizm bölgesi Ilıca, yeni sezona hazır hale getirildi.

Kütahya'nın termal turizm alanındaki göz bebeklerinden bir tanesi olan Ilıca, yeni sezona hazır hale getirildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler hummalı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla, çevre temizliği, park ve bahçelerin bakım ve onarımı, Ilıca Otel Harlek bölgesinde ve Ilıca'nın diğer alanlarında genel temizlik, kanalizasyonların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Ilıca'da, turizm sezonu açılmaya hazır hale getirildi.

Kütahya ve ülke turizmine kazandırılan Ilıca'da, halen bungalov evlerin çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA