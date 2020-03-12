Ilıca'nın kurtuluşu için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Ilıca'nın kurtuluşu için mevlit okutuldu

7 saat önce

Aziziye Belediyesi tarafından 11 Mart Ilıca'nın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle mevlit programı düzenlendi.

Ilıca'nın kurtuluşu için mevlit okutuldu, System.String[]

Aziziye Belediyesi tarafından 11 Mart Ilıca'nın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle mevlit programı düzenlendi. İlçe statüsünden çıkarılıp Dadaşkent ile birlikte Aziziye olarak resmi statüsü kazanması sonrasında kurtuluş etkinlikleri kaldırılan Ilıca'nın 102. kurtuluş etkinlikleri kapsamında Ilıca Çarşı Camii'nde düzenlenen mevlit etkinliğine ilgi yoğundu.


Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü mensupları ve vatandaşların katıldığı mevlit programı akşam namazı sonrasında düzenlendi.


Mevlit sonrasında Ilıca'nın Kurtuluşunda ve son yıllarda sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen askerler için dualar edildi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bundan sonra her yıl 11 Mart'ta mevlit ve benzeri organizasyonlarının devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Dadaşkent, Aziziye, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
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