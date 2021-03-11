Ilıca'nın şahlanışına atlı kutlama - Son Dakika

Ilıca'nın şahlanışına atlı kutlama

ERZURUM - Erzurum'un Ilıca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü atlarla kutlandı. Ciritçilerin atları asfalt üzerinde dans ettirmesi ise kutlamaların en dikkat çeken anları oldu.

Erzurum'un Ilıca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ilçe merkezinde kutlandı. Meydanda başlayan kutlamalara çok sayıda vatandaş ve atlı ekipler katıldı. Kortej yürüyüşü vatandaşların katılımıyla davul ve zurnalar eşliğinde ilçenin çıkışına kadar sürdü. Öte yandan, kurtuluş coşkusuna eşlik etmeleri için bazı vatandaşların evlerine sepetlerle Türk Bayrakları gönderildi.

Kutlamalarda en çok ilgiyi ise cirit atları dikkat çekti. Asfalt üzerinde adeta dans ederek korteji takip eden cirit atları vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Ilıcalı vatandaşlar ise ellerinde ki cep telefonlarıyla cirit atlarının korteje eşlik etmesini görüntüledi.

Yürüyüş öncesinden açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan kurtuluşun fitilinin Ilıca'da atıldığını ifade ederek, "Bugün Ilıcamızın şahlanışının yıldönümünü kutluyoruz. Yarında Erzurum'un kurtuluşunun yıldönümünü kutlayacağız. Bu anlamda Ilıca bir mihenk taşıdır. Tarihimize bakınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi de Ilıcaya girişinden başlamıştır. Kurtuluş mücadelesini verdiğimiz yıllarda kurtuluşun ateşinin fitili burada yakılmıştır. Bizler bugün vatandaşlarımızla birlikte pandemi kurallarına uyarak kutlamamızı yapacağız. Bizim en eski geleneklerimizden biriside cirit müsabakalarıdır. Ilıca Erzurum'da en fazla atlı spor kulübü bulunduran yerdir. Şampiyonluklarda hep bize nasip olmuştur. O yüzden atlarımız bugün bizlere eşlik ediyor." dedi.