Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile taçlandırılıyor - Son Dakika

Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile taçlandırılıyor

Turizm cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve vatandaşların katılacağı bir törenle, 2020 Ulusal Mavi Bayrak'a kavuşacak.

Turizm cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve vatandaşların katılacağı bir törenle, 2020 Ulusal Mavi Bayrak'a kavuşacak.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı


Çeşme'de bu yıl 14 plaj Mavi Bayrak çekmeye hak kazanırken, bu plajlardan birisi de, Çeşme'nin en iyi plajlarından birisi olan, Çeşme Belediyesinin ücretsiz halk plajı olarak halkın hizmetine sunduğu Ilıca Plajı oldu.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya sayfasında yaptığı duyuruda, Ilıca Plajı'na verilecek Mavi Bayrak için bir tören düzenleneceğini belirterek, vatandaşlara şöyle çağrıda bulundu: "Yeryüzündeki cennet Çeşme sen her şeyin en güzeline layıksın !Dünyanın en güzel plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajımızı Mavi Bayrakla taçlandırıyoruz.17 Temmuz 2020, saat 17.00'da T.C Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz 2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödül törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu büyük onuru hep birlikte paylaşalım." - İZMİR

Çeşme, İzmir, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile taçlandırılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:47 Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile taçlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]