Ilıca Plajı'nda ikinci Mavi Bayrak gururu! - Son Dakika

İlk kez geçtiğimiz yıl mavi bayraklı olarak hizmet vermeye başlayan plajlar arasında yer alan Ilıca Plajı bu yıl ikinci kez mavi bayrak almaya hak kazandı.

Denizi, kumu, suyu ve rüzgarıyla geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en güzel ücretsiz halk plajı seçilen Ilıca Plajı'nın ikinci kez mavi bayrak almasınından mutluluk duyduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşme'de 7/24 büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimle gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz, Ilıca Plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır" dedi.

"Yeryüzündeki cennet Çeşme"

Dünya markası Alaçatı ile, dünyaca ünlü termal kaynakları Ilıca ve Şifne, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Ildır, Türkiye'nin ilk slow food köyü Germiyan, bereketli toprakları ile Ovacık, eşsiz restorantları ile Dalyan, birbirinden güzel plajları ile Çiftlikköy, sımsıcak insanları ile Reisdere ile her köşesinde benzersiz zenginliklere sahip olan ilçemizde herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratma gayretindeyiz" dedi.