Son Dakika Haberleri: Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler Hamamları Hizmete Sunuldu

Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler Hamamları Hizmete Sunuldu

27 dakika önce

Kütahya Belediyesi tarafından Ilıca'da yaptırılan Sarıkız Kadınlar ve Erkekler Hamamları düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler Hamamları Hizmete Sunuldu, System.String[]
Kütahya Belediyesi tarafından Ilıca'da yaptırılan Sarıkız Kadınlar ve Erkekler Hamamları düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tesislerin 6 milyon TL'ye mal olduğunu bildirdi.

Saraçoğlu, " Türkiye'de 80 termal bölge var. Bunun yüzde 10'u Kütahya'mızda. Kütahya'nın göz bebeği olan Ilıcamıza göreve geldiğimiz günden bu yana başta Harlek Otel olmak üzere ciddi yatırımlar yaptık. Bunun yanı sıra bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hamamlarımızın toplam maliyeti 6 milyon TL ve burayı belediyemizin kendi şirketi inşa etti. Bundan 5 yıl önce vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tesisimizin Kütahya'mız için milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tesisler, konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve protokol mensupları tarafından açılış kurdelesi kesilerek hizmete sunuldu.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Belediyesi birim müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Ilıca, Kütahya, Güncel
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