Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika

Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen çocuğu jandarma kurtardı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen 10 yaşındaki kız çocuğunu, jandarma personeli kurtardı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen 10 yaşındaki kız çocuğunu, jandarma personeli kurtardı. Ailesiyle birlikte Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu alanda gezen 10 yaşındaki kız çocuğu, bulunduğu kayandan ayağının kayması sonucu göle düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşların çığlıkları üzerine bölgede devriye görevindeki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, kıyafetleriyle suya atladı. Yılmaz tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:59

Kaynak: AA

Son Dakika

Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi

İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu

Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi

Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi

Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı

Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim

Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti

Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var

Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim

Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi