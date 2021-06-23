Üye Girişi
Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor

23.06.2021 15:18
Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, iki müjdeyi bir arada verdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, iki müjdeyi bir arada verdi. Başkan Orhan, pandemi sebebiyle uzun bir süredir hizmet veremeyen Ilıca Termal Tesisleri'nin 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kapılarını yeniden açacağını, haftanın her Çarşamba günü ise, kaplıcaların engelli vatandaşlara ücretsiz tahsis edileceğini bildirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Salgınla mücadele döneminde faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğimiz Ilıca Termal Tesislerimizin kapılarını uzun bir aradan sonra yeniden açacak ve hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Başkan Orhan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kaplıcalardan engelli vatandaşların da ücretsiz faydalanabileceklerini vurgulayarak, "Bundan böyle engelli vatandaşlarımız haftanın her Çarşamba günü kaplıcamızdan herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek" diye konuştu.

Engelli Vatandaşlara Çarşamba Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak normalleşme takvimi doğrultusunda salgınla mücadelenin yine devam edeceğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz de tesislerimizde tedbirlerimizi ona göre almış olacağız" dedi.

Bu bağlamda engelli vatandaşların kaplıcalardan herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanabilmeleri için çok özel bir planlama yaptıklarını anlatan Başkan Orhan, "Kaplıcamızı her hafta sadece Çarşamba günü engelli vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize özel olarak tahsis edecek, salgınla mücadele de dahil olmak üzere tüm tedbirlerimizi de, yine Çarşamba gününe özel şekilde planlayacağız. Çünkü engelli vatandaşlarımızın konforu kadar, sağlık ve sıhhatleri de bizi yakından ilgilendiriyor. Neticede hepimiz onları korumak, kollamak ve gözetmekle mükellefiz. Bu doğrultuda engelli kardeşlerimizin de kaplıca planlarını Çarşamba günleri için yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor
Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor
Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor

Muhammed Cevdet Orhan, 1 Temmuz, Aziziye, Termal, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika


Son Dakika

Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi 16:04 Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı 15:56 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum
Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı 15:30 Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi 15:21 Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Kuzeninin kuması olmayı kabul etmeyince vurulan Emine, yaşam mücadelesini kaybetti 15:20 Kuzeninin kuması olmayı kabul etmeyince vurulan Emine, yaşam mücadelesini kaybetti
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı 14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:15 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı
16:05 Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi
16:02 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor
15:55 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum
15:31 Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
15:21 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı
15:21 Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi
15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi         
16:05
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı         
15:50
Son Dakika! Rusya'nın Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı         
15:31
Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı         
15:22
Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı         
15:20
Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde         
15:12
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 16:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement